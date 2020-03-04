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  3. Şanlıurfa'da 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçti

Şanlıurfa'da 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçti

Şanlıurfa'da 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçti

Şanlıurfa'da polis tarafından bir depoya düzenlenen baskında, 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Evren Sanayi Sitesi'nde kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı üzerine harakete geçti. İş yerine ait depoya baskın düzenleyen polis, 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ile 8 plastik tank ele geçirdi.

Kaçak akaryakıta el koyan polis, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlattı.

DHA


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