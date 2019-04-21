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  3. Sancaktepe'de silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Sancaktepe'de silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Sancaktepe'de silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Sancaktepe'de bir oto yıkamacıdan çıkan iki kişiye kimliği belirsiz şahıs kurşun yağdırdı. Olayda iki kişi yaralanırken silahlı şahıs araçla olay yerinden kaçtı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olay, Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkamacıda saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, oto yıkamacıdan çıkan iki akraba Emre C. ile Hasan C.'ye araçla gelen silahlı şahıs kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden 2 kişi yaralanırken, silahlı şahıs olay yerinden aracıyla hızla kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan C.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

İHA

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