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  3. Sanayide korkutan patlama: 1 yaralı
03 Haziran 2020 Çarşamba 17:50 | Son Güncelleme:

Sanayide korkutan patlama: 1 yaralı

Sanayide korkutan patlama: 1 yaralı

Zonguldak'ta Karaelmas Küçük Sanayi Sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ayağından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Asma Mahallesi Karaelmas Küçük Sanayi Sitesindeki bir lastikçi de meydana geldi. İddiaya göre, 47 yaşındaki Aydın İ., isimli şahıs lastik şişirirken lastik bir anda patladı. Patlamanın şiddetiyle sol ayağından yaralanan Aydın İ., isimli şahıs olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi Aydın İ.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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