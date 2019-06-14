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14 Haziran 2019 Cuma 10:54 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 10:54

Samsun'da 'torbacı' operasyonu: 23 gözaltı

Samsun'da 'torbacı' operasyonu: 23 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezi ve ilçelerde 66 ekip 230 personelle düzenlenen operasyonda 26 adreste arama yapıldı.

Aramalarda, 0,09 gram sentetik uyuşturucu, bin 202 adet ekstazi, 442 uyuşturucu madde etkisi bulunan hap, 10,67 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 2 pompalı tüfek ve 4 dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli emniyete götürüldü.

AA

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