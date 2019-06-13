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13 Haziran 2019 Perşembe 16:55 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:55

Samsun'da kamyonet ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'da kamyonet ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'da kamyonet ile tırın yağmur yüzünden çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çevre Yolu Badırlı Köprüsü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bayar idaresindeki 55 AZY 41 dorse ve 55 AZS 36 çekici plakalı tır rampa aşağı giderken aniden yavaşlayan önündeki bir araca çarpmamak için fren yaptı. Sağanak yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda kayan tır ders yöne döndü ve bu sırada arkadan gelen Selim Başgöl yönetimindeki 55 AEZ 47 plakalı kamyonet tır ile kafa faya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yoldan çıkarak su kanalına yuvalandı. 

Kazada, kamyonet sürücüsü Selim Başgöl ile kamyonette bulunan Faruk Akıcı ve yabancı uyruklu bir genç yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

(İHA)

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