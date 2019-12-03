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Samsun'da hırsızlık çetesine operasyon: 11 gözaltı

Samsun'da hırsızlık çetesine operasyon: 11 gözaltı

Samsun'un 6 ilçesinde farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy, Çarşamba ve Terme ilçelerinde 1 Ağustos ile 30 Kasım 2019 tarihleri arasında inşaat halindeki binalardan, bu binaların depolarından yaklaşık 170 bin lira değerinde mermer, kolektör, aspiratör, çatı malzemesi, batarya, kablo, laminat parke, kombi, kalorifer tesisat malzemeleri, bariyerli tesisat borusu, kontrplak, elektrik kablosu, goristik boru, kalorifer peteği, dış cephe köpüğü, seramik lavabo, cephe astar boyası, dış ve iç cephe boyasının çalınması ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde örgütlü olarak hırsızlık olayları gerçekleştirdiği tespit edilen çeteye yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde saat 06.30 Çarşamba, Terme ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çete lideri T.K. ile lider yardımcısı Y.U., örgüt üyeleri ?.?., C.K., V.K. ve B.O. ile 21 yerden çalınan malzemeleri satın alan N.Z., B.B., I.D, S.A. ve A.A. olmak üzere toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çalıntı inşaat malzemelerinin bir kısmı ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA


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