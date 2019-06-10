Samsun'da devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde, Samsun yönüne giden Mahmut Üst idaresindeki 06 GKF 13 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçtaki Rahmi, Sultan ve Ali Yazıcı yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Mahmut Üst ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(AA)