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  • Samsun'da baba ve oğlu 20 dakika arayla koronavirüsten öldü
17 Aralık 2020 Perşembe 15:56 | Son Güncelleme:

Samsun'da baba ve oğlu 20 dakika arayla koronavirüsten öldü

Samsun'da baba ve oğlu 20 dakika arayla koronavirüsten öldü
DHA

Samsun'un Bafra ilçesinde, Uğur Tokur ve babası Osman Tokur, tedavi gördükleri hastanede 20 dakika arayla koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi Başkan Yardımcısı Uğur Tokur ile babası Osman Tokur, koronavirüse yakalandı. 

DHA'da yer alan habere göre, bir süredir Bafra Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Uğur Tokur, sabah saatlerinde yaşamını yitirirken, 20 dakika sonra da babası Osman Tokur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun aynı hastanede peş peşe ölümüyle aile, büyük üzüntü yaşadı.

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