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Samanlıktan Kalaşnikof tüfek çıktı

Samanlıktan Kalaşnikof tüfek çıktı

Uşak’ın Banaz ilçesinde şüpheli bir şahsın evine düzenlenen operasyonda samanlıktan Kalaşnikof ile tüfeğe ait şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Banaz ilçesine bağlı Çiftlik köyünde eski muhtar olduğu ileri sürülen İ.Y.'nin (59) evinde Kalaşnikof tüfek oluğu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan tenkit takip ve inceleme sonucu şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, İ.Y.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, evin samanlığına saklanmış Kalaşnikof tüfek, tüfeğe ait şarjör ile 13 fişek ele geçirdi. Şüpheli İ.Y.’nin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

İHA

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