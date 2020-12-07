Şalvarlı judocu Ayten Alataş koronaya yenildi

Adana’da 80 yaşında şalvarıyla mindere çıkıp judo yapan ve bu alandaki azmiyle de tüm dikkatleri üzerine çeken Ayten Alataş, 82 yaşında ‘koronavirüs’e yenildi. Aynı zamanda ‘dünyanın en yaşlı faal judocusu’ unvanına da sahip olan Alataş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ayten Alataş, bir röportajında; “80 yaşındayım. Allah ömür verir ve 80 yıl daha yaşarsam, yine yaparım” diyordu.

80 YAŞINDA MİNDERDE

Adana’nın merkez ilçesi Yüreğir’de yaşayan Ayten Alataş, 2 yıl önce judocu olan torunu Ayşe Begüm Türk’ü antrenmanlara götürüp getirirken, “Acaba ben de judo yapabilir miyim” diye düşündü. Torununun antrenörüyle konuşup ikna oldu ve sonrasında da şalvarının üzerine judo elbisesini giyip, 80 yaşında mindere çıktı. Judoyu bir ‘kavga sporu’ sanıyordu ama izleyip, bu alanda yeni bilgiler edindikçe de çok sevdi. Alataş’tan da geriye minderde şalvarıyla judo yaparken çekilen, mutlu günlerine ait fotoğraf kareleri kaldı.

