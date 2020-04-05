Salavat-ı Şerife nedir, nasıl okunur? Salavat-ı Şerife duasının anlamı nedir?

Salavat-ı Şerife nedir, nasıl okunur? Müslümanlar tarafından Hz. Muhammed'e selam göndermek ve anmak üzere okunan bir duadır. En çok bilinen Salavat-ı Şerife "Allahümme salli ala seyyidina Muhammed" şeklinde okunan duadır. Salavatı şerife duasının anlamı nedir? Birçok faydası olduğu söylenen Salavat-ı Şerife duası hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SALAVAT-I ŞERİFE NEDİR?

Salat kelimesinin çoğul hali olan salavat, çok farklı şekillerde getirilebilmekte ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in adı zikredildiği zaman söylenmesi çok faziletlidir.

Bir Müslüman dilediği kadar salavat getirebilir. Ancak kişi ne kadar çok salavat getirirse bu onun için o kadar çok hayırlı bir durum teşkil eder. Salavat pek çok şekilde okunabilir. Bu bakımdan çok farklı şekillerde dile getirilebilen salavatın en kısa söyleniş şekli ise; "Âllâhümme salli alâ Muhammed." şeklindedir.

Salavat anlamı ise ; "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." şeklinde olmaktadır.

SALAVAT-I ŞERİFE NASIL OKUNUR?

Salavat getirilmesi ile alakalı bir ayet şu şekildedir : "Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü'minler, siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56) şeklinde buyrulmaktadır. Peki, salavat nasıl çekilmeli? Bu sorunun cevabı ise;

"Allahümme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd." şeklindedir.

Salavatın en kısa şekilde çekilebilecek hali ise;

" Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed." şeklinde söylenir.

Bir mümin dilediği şekilde salavat getirebilir. Burada önemli olan husus peygamber efendimizi sıkça hatırlamak ve ona salavat getirmektir.