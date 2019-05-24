Saksağan yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ağaçtaki yuvasından 2 metrelik çukura düşen saksağan yavrusunu, itfaiye ekipleri kurtardı.
Yazıcızade Mahallesi Hamzakoy Mevkii'nde yıkılan subay lojmanlarının bulunduğu alandaki ağaçtaki saksağan yuvasından bir yavru düştü. 2 metrelik çukura düşen kuşu gören vatandaşlar durumu Gelibolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, saksağan yavrusunu düştüğü çukurdan çıkardı.
İtfaiye ekiplerinin su verdikleri yavru kuş, yeniden yuvasına konuldu.
(DHA)