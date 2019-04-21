Sakarya'da trafik kazası: Anne öldü, baba ve 4 aylık bebek yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Anadolu Otoyolu'nun Akyazı kesiminde meydana gelen trafik kazasında anne öldü, 4 aylık bebeği ve baba yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan B. idaresindeki otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Akyazı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Devrilen araçta bulunan sürücü Serkan B, eşi Nur B. ile 4 aylık bebekleri Bilge Begüm B. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan anne Nur B. hayatını kaybetti.

AA