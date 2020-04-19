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  3. Sakarya'da pikapla çarpışan ambulans devrildi: 3 yaralı

Sakarya'da pikapla çarpışan ambulans devrildi: 3 yaralı

Sakarya'da pikapla çarpışan ambulans devrildi: 3 yaralı

Sakarya'da pikapla çarpışan ambulansın devrilmesi sonucu 2'si sağlık görevlisi 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da pikapla çarpışan ambulansın devrilmesi sonucu 2'si sağlık görevlisi 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 54 ABT 310 plakalı ambulans, Yağcılar Caddesi'ndeki kavşakta 34 SG 9827 plakalı pikapla çarpıştı.

Refüje çarparak devrilen ambulansta bulunan iki sağlık görevlisi ve pikap sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pikapla çarpışan ambulansın devrilmesi yer alıyor. 


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