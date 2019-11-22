Sakarya'da kazan patladı, ortalık savaş alanına döndü!

Sakarya Pamukova'da bakımı yapılıp yeni monte edilen kalorifer kazanı bir çalışan tarafından yakıldı. İddiaya göre kazanın basıncı aşırı yükseldi ve büyük bir gürültüyle patladı.

Patlamanın şiddetiyle tesisin neredeyse tamamı yerle bir oldu. Kazanı çalıştıran çalışan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çalışan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı çalışanın vücudunda birinci dereceden yanıklar olduğu öğrenildi. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA