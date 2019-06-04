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04 Haziran 2019 Salı 10:47 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 10:47

Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Sakarya´nın Erenler ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında tesis büyük zarar gördü. Saatler süren söndürme çalışmalarının ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Erenler Kozluk Mahallesi´nde, saat 06.30 sıralarında, bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda tesisin tamamını sararken ihbar üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´na bağlı ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, alevlere 28 itfaiye eri, 10 itfaiye aracının yanı sıra iş makineleri ile müdahale edildi. Saatler süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında tesis büyük zarar görürken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

(DHA)

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