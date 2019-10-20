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  3. Sakarya Nehri'nde tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 kayıp

Sakarya Nehri'nde tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 kayıp

Sakarya Nehri'nde tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 kayıp

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde balık tutmak için açıldıkları nehirde alabora olan tekneden düşen bir kişi hayatını kaybederken, kaybolan arkadaşını arama çalışması başlatıldı.

Olay, Pamukova ilçesi Çardak Mahallesi mevkinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesinde balık tutmak için Sakarya Nehri’ne açılan Murat D., ile Halil T.’nin teknesi alabora oldu. Yaşanan olay sonrası nehirden çıkarılan Halil T. olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Teknenin alabora olması sonrasında Murat D.,ise nehirde kayboldu. Olay yerine itfaiye, AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerinde 1 bot ve 7 AFAD ekibi kaybolan kişiyi aramaya devam ediyor.

İHA

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