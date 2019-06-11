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11 Haziran 2019 Salı 11:37 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 11:43

Saka kuşu avlayan Suriyeliye para cezası

Saka kuşu avlayan Suriyeliye para cezası

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, avlanması yasak olmasına rağmen 12 saka kuşu avlayan Suriyeli Sait Sait'e (43), 7 bin 200 TL para cezası kesildi.

Narlı Mahallesi'ndeki Üçyol Kavşağı'nda denetim yapan Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Sait Sait'in kullandığı 46 MR 011 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde arama yapan jandarma, 2 kafes çerisinde, koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan 12 saka kuşu ile av malzemeleri buldu. Durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne bildirildi. Sait Sait'e, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 7 bin 200 TL para cezası verilirken, saka kuşları doğaya bırakıldı.

(DHA)

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