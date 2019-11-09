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  3. Şaka için takılan kelepçenin anahtarı bulunamadı, itfaiye çıkardı

Şaka için takılan kelepçenin anahtarı bulunamadı, itfaiye çıkardı

Şaka için takılan kelepçenin anahtarı bulunamadı, itfaiye çıkardı

Sivas'ta, bir kişinin bileğine arkadaşlarının şaka amaçlı taktığı kelepçenin anahtarı kaybolunca, durum itfaiyeye bildirildi. Yardıma gelen itfaiye, kelepçeyi keserek çıkardı.

Sivas'ta ismi açıklanmayan kişinin kollarına arkadaşları şaka yapmak için kelepçe taktı. Bir süre sonra arkadaşları, kelepçeleri çıkarmak istedi ancak anahtarları bulamadı. Kelepçe çıkarılamayınca önce polisten yardım istendi. Gelen polis de kelepçeyi çıkaramayınca bu kez itfaiye ekiplerinden destek istendi. İtfaiye ekipleri, özel bir kesici ile kelepçeyi keserek çıkardı. İtfaiyenin yaptığı müdahaleyi şakayı yapan arkadaşları da gülerek izledi. (DHA)


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