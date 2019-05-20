Saıyer'de villa hırsızları jandarmanın operasyonu ile kıskıvrak yakalandı

Sarıyer Zekeriyaköy’de lüks bir villaya girerek 82 parça ziynet ve elektronik eşya çalan 2 hırsız yapılan jandarmanın dikkati ile kısa sürede yakalandı.

Sarıyer Zekeriyaköy’deki lüks bir villa, sahiplerinin evde bulunmadığı bir anda iki hırsız tarafından soyuldu. İki kişi olduğu belirlenen hırsızların villada bulunan 82 parça ziynet ve elektronik eşyayı alarak kaçtığı tespit edildi.

AYAK İZLERİNDEN YAKALANDILAR

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, lüks villa içerisinde ve dışında titiz bir çalışma yürüttü. Hırsızların villa çıkışında ayak izleri bıraktığı tespit edildi. Ayak izlerini takip eden jandarma ekipleri, hırsızın arka sokaklarda beyaz bir otomobile bindiği belirlendi.

Güvenlik kamera kayıtlarından hırsızların bindiği otomobilin plakası tespit edildi. 12 saat gibi kısa bir sürede hırsızlar M.A. ve R.Ç. kıskıvrak yakalandı. Olayda kullanılan M.A.’ya ait otomobilin bagaj ve koltuk altlarından da villadan çalınan 82 parça ziynet eşyası ve elektronik eşyalar ele geçirildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Gözaltına alınan M.A.’nın 1 hırsızlık suçundan, R.Ç.’nin ise 22 ayrı hırsızlık suçundan kaydını olduğu öğrenildi. İki hırsız adliyeye sevk edildi.

(Habertürk)