Sahte yetkili servisçilere dikkat edin

Devrim TOSUNOĞLU

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’da çok sayıda kişi “Beyaz eşya servisi tarafından dolandırıldık” diyerek polise başvurdu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, mağdurların zanlılara internetten ulaştıklarını belirledi. 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul ve Samsun’da eşzamanlı operasyon yapıldı. ‘Arap’ kod adlı Devrat T., ile ‘Halo’ lakaplı Ali S.’nin liderliğindeki çete çökertildi, 30 kişi gözaltına alındı.

444’LÜ HATLARA KANDILAR

Polisin ulaştığı bilgilere göre çete önce sahte teknik servis şirketi kurdu, sonra da 444’lü numara alarak Google’a reklam verdi. Vatandaşlar yetkili servis çağırdığını sanarak dolandırıcıları aradı. Çete üyelerinin “Servise götürmemiz lazım. Parçası yanımızda değil” bahanesiyle götürüp geri getirmedikleri eşyaları 2. el olarak sattıkları, böylece 500 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

DEPOLAR AĞZINA KADAR DOLU

Şebekeye ait işyeri, depo ve evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın ile televizyon ele geçirildi. Seri numaralarının tespitinin ardından gasp edilen beyaz eşyaların sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

SERVİS ARAÇLARINA DA EL KONULDU

Dolandırıcılar inandırıcı olsun diye servis araçlarına önemli firmaların logolarını yapıştırdıkları ortaya çıktı. Sahte 6 teknik servis aracına da el konuldu.