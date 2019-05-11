Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Sahte uzmanla zehirli macun

Sahte uzmanla zehirli macun

Sahte uzmanla zehirli macun

Datça Belediyesi’nin web sitesini kopyalayarak çakma acı badem macunu satan çete şimdi de sahte profesörleri referans gösterip insan hayatıyla oynuyor.

Ender TÜRKKAN

Muğla’nın Datça Belediyesi’nin WEB sitesini 2 yıl önce kopyalayıp belediye başkanı adına acı badem macunu satan şebeke bu kez sosyal medyaya el attı. Akciğer rahatsızlıklarını tedavi ettiği iddiasıyla Facebook ve Instagram’da reklam yapan zanlılar, kullanıcıların linke tıklamasını sağlıyor. Satış sayfasına yönlendirilenler, 1’i ABD’li 2 profesör, 1 operatör ve 1 uzman doktorun macunu öven yorumuyla karşılaşıyor.

Şifa değil, zehir saçıyor

Datça Belediyesi, geleneksel ‘acı badem macunu’ diye bir ürünlerinin olmadığını belirtilerek şu uyarıyı yaptı: “Araştırmalar sonucunda zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği ve acı bademin yüksek miktarda tüketiminin ölümle sonuçlanabileceği gerçeğine ulaşılmıştır.” 

Datça Belediyesi’nin WEB sitesini kopyalayan dolandırıcıların oyununu 24 Şubat 2018’de AKŞAM ortaya çıkarmıştı.

Hayalet doktorlar

AKŞAM, söz konusu doktorlarla Türkive ve ABD’deki çalıştıkları sağlık kurumlarını araştırdı. Ancak hastanelerin de doktorların da sahte olduğu tespit edildi. Satış sitesinde 7/24 hizmette olduğu belirtilen İstanbul’a ait telefon numarasına ulaşılamıyor. Sayfadaki ‘sipariş ver’ butonuna tıklandığında ise ürünler sorunsuz şekilde satın alıyor. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Bingöl´de derede hayatını kaybeden 2 lise öğrencisinin son anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Yürek b

2 Lise Öğrencisinin Şakası Ölümle Sonuçlandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Polisler bile inanamadı... Villadan cephanelik çıktı

Game of Thrones’a yeni ejderhalar mı katılacak?