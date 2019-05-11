Sahte uzmanla zehirli macun

Ender TÜRKKAN

Muğla’nın Datça Belediyesi’nin WEB sitesini 2 yıl önce kopyalayıp belediye başkanı adına acı badem macunu satan şebeke bu kez sosyal medyaya el attı. Akciğer rahatsızlıklarını tedavi ettiği iddiasıyla Facebook ve Instagram’da reklam yapan zanlılar, kullanıcıların linke tıklamasını sağlıyor. Satış sayfasına yönlendirilenler, 1’i ABD’li 2 profesör, 1 operatör ve 1 uzman doktorun macunu öven yorumuyla karşılaşıyor.

Şifa değil, zehir saçıyor

Datça Belediyesi, geleneksel ‘acı badem macunu’ diye bir ürünlerinin olmadığını belirtilerek şu uyarıyı yaptı: “Araştırmalar sonucunda zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği ve acı bademin yüksek miktarda tüketiminin ölümle sonuçlanabileceği gerçeğine ulaşılmıştır.”

Datça Belediyesi’nin WEB sitesini kopyalayan dolandırıcıların oyununu 24 Şubat 2018’de AKŞAM ortaya çıkarmıştı.

Hayalet doktorlar

AKŞAM, söz konusu doktorlarla Türkive ve ABD’deki çalıştıkları sağlık kurumlarını araştırdı. Ancak hastanelerin de doktorların da sahte olduğu tespit edildi. Satış sitesinde 7/24 hizmette olduğu belirtilen İstanbul’a ait telefon numarasına ulaşılamıyor. Sayfadaki ‘sipariş ver’ butonuna tıklandığında ise ürünler sorunsuz şekilde satın alıyor.