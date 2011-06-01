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Sahte heykel örgütüne darbe!

Sahte heykel örgütüne darbe!

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen suç örgütü operasyonunda, 26 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri,, ''Toprağa gömdükleri sahte heykel ve küpleri kullanarak vatandaşları dolandırdıkları'' iddia edilen suç örgütüne yönelik olarak 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
        
Operasyon kapsamında İzmir, Çanakkale, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar,
Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Batman ve Nevşehir'de 26 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerle birlikte 9 küp ve 60 sahte heykel ele geçirildiği açıklandı.
        
Operasyonun 8 ay sürdüğü ve gözaltına alınan şüphelilerin, çeşitli senaryolarla vatandaşları toplam 2 milyon 400 bin lira dolandırdığı iddia edildi.
        
Zanlıların ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
       

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