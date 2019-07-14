Sahte hemşireye 'İksir' operasyonu: 70 yaş üstü erkeklerden şantajla para alıp...

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini GATA'da hemşire olarak tanıtan, eşinden ayrıldığını ve nafakasını alamadığını söyleyip yaşlıları dolandıran Nesrin Hendek ile ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Sahte hemşire kimliği kullanan Hendek'in mağdurları otel odalarında fotoğraflayarak çocuklarına ve torunlarına göstermekle tehdit edip yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı, ayrıca senet imzalatarak ev ve ziynet eşyası aldırdığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "İksir" adı verilen operasyon düzenleyen ekipler tarafından gözaltına alınan Hendek, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

(AA)