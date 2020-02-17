Sahte doktordan 3 katlı kaçak hastane

Soner KAN

Adana Seyhan’a bağlı Mirzaçelebi Mahallesi’nde sadece Suriyeli sığınmacılara hizmet veren 3 katlı kaçak hastaneye polis baskın yaptı. Giriş katta sıra bekleyen kadın ve çocukları gören ekipler, üst kata çıktı.

MUAYENEDE SUÇÜSTÜ

Hasta kabul edip, sözde sağlık hizmeti veren Suriye uyruklu Shadi Alahmad Alzaher (44) ile Kefa Şeyh Mahmut (44) suçüstü yakalandı. Sahte doktorlara asistanlık yapan Muhammed Abdullah (36) da gözaltına alındı. Binanın zemin katının ‘bekleme salonu’, ikinci katın ‘hasta kabul’, en üst kattaki odaların da muayenehaneye dönüştürüldüğü tespit edildi.

DOLAPLI KAMUFLAJ

Odalardaki dolapların üzerinden geçen elektrik kablolarından şüphelenen ekipler, yandaki tuşa bastı. Elektronik mekanizmanın çalışmasıyla dolap hareket etti. Arkasındaki duvarın kırılarak gizli bölmeler yapıldığı ve buraların laboratuvara ve ilaç deposuna dönüştürüldüğü görüldü.

GİZLİ BÖLMELER POLİSİ DE ŞAŞIRTTI

Kamuflaj için önlerine dolap konan gizli bölmelerin birinde para karşılığı satılan reçetesiz ilaçların stoklanıp saklandığı, diğerinin ise laboratuvar olarak kullanıldığı tespit edildi. Çok sayıda tahlil sonucunun yanı sıra 6 bin 620 kutu da ilaç bulundu. İlaçlara el konuldu.

Gözaltına alınan sahte sağlıkçılar adliyeye sevk edildi.

HEM DOĞUM HEM KÜRTAJ

Kaçak hastaneye başvuran Suriyelilerin tek tek kaydedilip, hastalıkları ve verilen hizmetle birlikte alınan ücretlerin de kayıt altına alındığı öğrenildi. Tıbbi cihazlarla donatılan hastanede kalp ve damar hastalığından hipertansiyona, solunum yolu hastalıklarından doğuma ve kürtaja kadar her türlü sağlık hizmeti verildiği belirlendi.