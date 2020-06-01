Yeni tip koronavirüs salgını sonrası sahiller ve plajlar geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran itibari ile başlayan normalleşme takvimi sonrası vatandaşlar “Sahiller ve plajlar açıldı mı? Sahiller ve plajlar ne zaman açılacak?” sorularına yanıt arıyor. Yaz mevsimine geçiş yaptığımız bu günlerde artan sıcakların etkisiyle sahil ve plajlara yoğun ilgi yaşanıyor. Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası Türkiye’de mart ayından bu yana sahiller ve plajların açılacağı günü heyecanla bekleniyor. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SAHİLLER VE PLAJLAR AÇILDI MI?

Sahiller ve plajlar hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 3 Haziran sonrası için yeni adımlar atılması planlanıyor.

1 HAZİRAN İTİBARİYLE KALKAN YASAKLAR NELERDİR?

1 Haziran’da kalkan yasaklar ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmış ve ayrıntılı açıklamaların ilgili kurumlarca kamuoyuyla paylaşılacağını söylemişti. İçişleri Bakanlığı, "lokanta, restoran kafe gibi iş yerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. 1 Haziran’da açılacak yerler arasında piknik alanları, sahiller, kafeler, kahvehaneler de bulunuyor. Ayrıca bu tarihten itibaren seyahat yasağı da kalkıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, "lokanta, restoran kafe gibi iş yerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Genelgede, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, izolasyonu temin etme, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alındığı belirtildi.

Genelgede, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:

- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, spor merkezleri ve tesisleri 24.00'e kadar hizmet vermeye başlayacak.

- Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran'dan itibaren başlanacak.

- Geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan giyim pazarları (sosyete pazarı) olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak yine 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlaması kararlaştırıldı.

Bu tarihten itibaren belirtilen faaliyet konularında hizmetlere başlanabilmesi için valilik ve kaymakamlıklarca İl İdaresi ile Umumi Hıfzıssıhha kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca gerekli kararların alınacağı açıklandı.

Genelgede, belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı anlatıldı. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi kapsamında gerekli adli işlemin başlatılacağı belirtildi.