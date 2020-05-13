Sahiller ve parklar ne zaman açılacak, yasak mı? Milli parklar açılıyor mu? İşte yanıtı!

Sahiller ve parkların ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ortak kullanılan alanlara gidilmesi hususunda yasak getirilmişti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan normalleşme planı kapsamında AVM kuaför ve güzellik salonu gibi işletmeler tekrardan faaliyete geçti. Sahiller ve parklar ne zaman açılacak, yasak mı? Milli parklar açılıyor mu? gibi soruların yanıtı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Haberimizin içerisinden sahillerin ve parkların ne zaman açılacağı hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SAHİLLER VE PARKLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası Mart'tan bu yana kapalı olan sahillerin, yeniden açılacağı gün son günlerde merak konusu oldu. Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle pek çok sektörde hizmetin durmasının ardından sahillere girişe de kısıtlama gelmişti.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil ve plajlar en sakin günlerini yaşıyor. Yeni tip koronavirüs nedeniyle mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere girişe yasak getirilmesinin ardından park ve sahiller boş kaldı.

Sahillerin, milli park veya ören yerlerinin ne zaman açılacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Resmi kaynaklardan bilgi geldikçe haberimizde eklencektir.