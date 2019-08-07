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  3. Sahibiyle tartıştıkları işletmede el yapımı patlayıcı ateşlediler

Sahibiyle tartıştıkları işletmede el yapımı patlayıcı ateşlediler

Sahibiyle tartıştıkları işletmede el yapımı patlayıcı ateşlediler

Kocaeli'de, işletme sahibiyle tartışan iki kişinin yanlarında getirdikleri el yapımı patlayıcıyı ateşlemesi iş yerinde hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Kartepe ilçesi Sapanca Gölü kenarındaki bir kafeteryaya gelen iki kişi, borç meselesi nedeniyle işletme sahibiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, yanlarında getirdikleri el yapımı patlayıcıyı ateşledi. Patlamanın etkisiyle masa ve sandalyelerde hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sesten etkilenen bir çalışan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, iki kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın terör olayı olmadığını belirterek, "Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgileniyor. Çok önemli bir olay değil." diye konuştu.

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