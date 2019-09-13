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Sağlıkta önemli gelişme: 'Robot' hemşireler geliyor

Sağlıkta önemli gelişme: 'Robot' hemşireler geliyor

Türk bilim insanları parmak izi, kan, ateş, oksijen ve nabız ölçümü gibi işlemlerde hastane personeline yardımcı olabilecek mobil hemşire robotlar geliştirmek üzere harekete geçti. 

YELDA GÖKDAĞ

Kamu, Üniversite, Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) gelişiyor. KÜSİP çalışmaları çerçevesinde portalın başarı hikayelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu çerçevede hastanelerde devrim niteliğinde yeni bir projeye daha imza atıldı. Ar-Ge çalışmaları süren proje çerçevesinde mobil hemşire robotlar tasarlanacak. 

İLAÇ DAĞITIMI YAPACAK

Mobil robot, hemşirelere öncelikle hastanelerde belirli hasta gruplarında yardımcı olacak. Mobil robotlar hastanenin ilgili servislerine ilaç dağıtım hizmeti verecek. Hastaların rutin anketleri tıbbi personel tarafından robot veritabanından toplanacak. 

PARMAK İZİ ALACAK, ATEŞ ÖLECEK

edinilen bilgiye göre, mobil robot hemşirelerin görevi, parmak izi, kan basıncı, gerginlik, ateş, oksijen ölçümü, nabzı almak olacak. Daha önce yapılan bu tür işlemlerin kayıtları yine mobil robotların ekranında kayıtlı halde kalacak. Robotlar üzerinden sanal platform aracılığıyla hasta hakkında tüm ölçümler ve bilgiler tıbbi personelin ekranına yansıtılacak.

 

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