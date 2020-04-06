Sağlıkçıları dövenler o anları hatırlamadı

Yardımlarına gelen 112 Acil Servis’te görevli 3 sağlık personeli, ambulansa aldıkları yaralıların saldırısına uğradı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Sonkur kardeşler ve Dağtekin, mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerin birbirleriyle çeliştiği ortaya çıktı. Olay günü alkollü oldukları belirlenen zanlıların ayrıca kaza sonrası sağlıkçılara yönelik saldırıyı hatırlamadıklarını söyledikleri de öğrenildi.

SEDYEDEN KAFA ATTI



Sağlık görevlisi Mehmet Taşpınar saldırıyı anlattı: “Muayene ettiğim Ahmet Sonkur, sedye üzerinden kafa attı. Yaralıların yakınları olan 7-8 kişi kaza yerine gelerek, beni yerde uzun süre tekmeledi.”

DHA