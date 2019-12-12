Sağlık ocağı saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Sağlık ocağı çalışma saatleri ve günleri!

Sağlık ocağı ya da diğer adıyla Aile Sağlık Merkezi çalışma saatleri ve günleri, saat kaçta açılıp kapandığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kış aylarında hastalıkların ve kırgınlıkların artması nedeniyle aile hekimine gitmek isteyen vatandaşlar ‘Sağlık ocağı kaçta açılıyor?’ ya da ‘Sağlık ocağı saat kaçta kapanıyor?’ sorusunu soruyor. Sağlık Banaklığı tarafından da verilen bazı hizmetler bu binalarda yapılıyor. Haberimiz içerisinden Sağlık ocağı çalışma saatleri ve günleri ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz

SAĞLIK OCAĞI SAAT KAÇTA AÇILIYOR

Sağlık ocağı çalışma saati; Aile Hekimliği Kanun ve Yönetmeliklerine göre belirlenir. Türkiye genelinde sağlık ocakları saat 08.30’da açılıp hizmet vermeye başlıyor. Öğlen 12.30 ile 13.30 arasında mola veren kurumun mesaisi saat 17.30’da sona eriyor.

SAĞLIK OCAĞI SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Sağlık ocakları saat 17.30’da kapanıyor. Sağlık ocağı çalışma saati Türkiye genelinde aynı olmakla beraber bazı bölgelerde değişiklik gösterebilmektedir.

SAĞLIK OCAĞI HAFTA SONU – CUMARTESİ PAZAR AÇIK MI?

Sağlık ocakları yalnızca hafta için hizmet verir, hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Ayrıca resmi tatillerde de kapalı olan kurum bayramlarda hizmet vermemektedir.

AİLE HEKİMİ NEDİR?

Aile hekimleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerdir.