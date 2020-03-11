Sağlık Bakanlığı corona virüs afişi! Corona virüsten korunma yolları

Sağlık Bakanlığı corona virüs afişi, gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Aralık 2019'da Çin'de çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsten son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün gece Sağlık Bakanı Türkiye'de ilk kez corona virüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Hastanın bir erkek olduğunu ve ailesi ile yakın çevresinin de karantinaya alındığı belirtildi. Coronavirüsten korunmanın yollarının çok basit olduğunu ifade eden Bakan vatandaşlardan 14 kuralı uygulamalarını istedi. Corona virüsten korunmak isteyen ve önlemlerini almak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afişi incelemek istiyor. İşte corona virüs afişi...

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