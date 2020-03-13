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Sağlık Bakanı Koca: Bir hastamız daha var

Sağlık Bakanı Koca: Bir hastamız daha var

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de yeni bir koronavirüs vakasına daha rastlandığını söyledi. Dün akşam sonuçlanan bir testin "üzücü bir öngörüyü doğruladığını" belirten Koca, "Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.

Türkiye'de ikinci Koronavirüs vakası!

Resmî Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."

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