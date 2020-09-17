17 Eylül 2020 Perşembe 17:35 | Son Güncelleme:
Safer ne demek? Safer TDK kelime anlamı nedir?
Safer kelimesinin, Türk Dil Kurumu'nda ne anlama geldiği merak ediliyor. Dilimize Arapça'dan geçen sözcüklerden biri olan safer, isim olarak kullanılır. Safer TDK kelime anlamı nedir?
Safer ayının başlamasın kısa bir süre kala, safer kelimesinin sözlük anlamı merak edildi. Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasında safer kelimesinin ne anlama geldiğine dair açıklaması bulunuyor. Safer, Türkçe'ye Arapça'dan geçmiştir.
SAFER NE DEMEK?
Safer kelimesi TDK çevrim içi sözlük internet sayfasında yayınlandı.
İsim olarak kullanılan safer Arapça'dan dilimize geçmiş ifadelerden biridir.
Türk Dil Kurumu (TDK), safer kelimesini, ay takviminin ikinci ayı, sefer ayı şeklinde açıklamıştır.
"Sefer" (Arapça yolculuk) ile karıştırılmamalıdır. Safer sözlükte “boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk” anlamlarına gelmektedir.