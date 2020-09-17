  • $7,5577
  • 8,941
  • 472.663
  • 1108.34
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
17 Eylül 2020 Perşembe 17:35 | Son Güncelleme:

Safer ne demek? Safer TDK kelime anlamı nedir?

Safer ne demek" Safer TDK kelime anlamı nedir"

Safer kelimesinin, Türk Dil Kurumu'nda ne anlama geldiği merak ediliyor. Dilimize Arapça'dan geçen sözcüklerden biri olan safer, isim olarak kullanılır. Safer TDK kelime anlamı nedir?

Safer ayının başlamasın kısa bir süre kala, safer kelimesinin sözlük anlamı merak edildi. Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasında safer kelimesinin ne anlama geldiğine dair açıklaması bulunuyor. Safer, Türkçe'ye Arapça'dan geçmiştir.

SAFER NE DEMEK?

Safer kelimesi TDK çevrim içi sözlük internet sayfasında yayınlandı.

İsim olarak kullanılan safer Arapça'dan dilimize geçmiş ifadelerden biridir.

Türk Dil Kurumu (TDK), safer kelimesini, ay takviminin ikinci ayı, sefer ayı şeklinde açıklamıştır.

"Sefer" (Arapça yolculuk) ile karıştırılmamalıdır. Safer sözlükte “boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk” anlamlarına gelmektedir.

<p>Filistinli genç kadın Esma Muhammed Nevaca ve onun gibi yaklaşık 250 Filistinli, evlerinin yıkılm

Filistinlileri mağaralarda bile rahat bırakmadılar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Manisa'da baraj gölündeki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme

Helal ürün nasıl anlaşılır? İşte dikkat edilmesi gerekenler

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.