Safer ayı 2020 ne zaman? Safer ayının duaları neler, hangi ibadetler yapılmalı?

Halk arasında musibet ayı olarak yanlış bilinen Safer ayının ne zaman olduğu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde Sefer ayının ne zaman gerçekleşeceğini duyurdu. Safer ayının duaları neler, hangi ibadetler yapılmalı? Hicri ayların ikincisi olan Safer ayı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mübarek Muharrem ayından sonra başlayacak olan Safer ayı 18 Eylül 2020 tarihinden başlayacak.

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SAFER AYINA ÖZEL DUA VAR MI?

Safer ayına ait özel bir dua bulunmamaktadır. Diyanet konu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştır. Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

SAFER AYI UĞURSUZ BİR AY MIDIR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

SAFER AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve içinde aşûre günü vardı. Üçüncüsü ise Rebî’ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) dünyayı şereflendirdi. Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı biliniyor. Meselâ Recep, Şaban ve Ramazan ayları, nafile ve farz ibadetlerin içerisinde teşrî kılındığı üç ibâdet ayı olarak bilinir; bu aylardan bilhassa Ramazan ayı ve bu ay içindeki Kadir Gecesi Kur’ân’da da ifâdesini bulur; diğer ikisi de muhtelif nafile ibâdetler için münbit birer zemin teşkil ettiği sahih hadislerde beyan edilir. İslâmiyet öncesi Araplar arasında da Muharrem, Recep, Zi’l-Kâde ve Zi’l-Hicce aylarının hürmet duyulan aylardan olduğu ve bu aylarda Arapların savaş yapmaktan çekindikleri biliniyor.