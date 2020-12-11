COVID Dönemi Saç Ekimi Önlemleri Nelerdir? Neopital Klinik'e Sorduk!

Peki, COVID döneminde saç ekimi süreçlerinin yüzde yüz steril, hijyenik ve tehlikesiz şekilde gerçekleştirilmesi için klinikler ne tür önlemler aldı? Saç ekim kliniklerini ziyaret etmek mantıklı mı? Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını, Neopital Saç Ekimi Koordinatörü Okan Kalip’e sorduk. Gelin röportaja geçelim!

Saç Ekim Kliniklerinde COVID-19 Önlemleri Alınıyor Mu?

COVID-19 salgını dünya çapında hız kazanmış durumda. Saç ekim klinikleri de bu durumdan etkilenmiş gibi görünüyor. Saç ekim prosedürlerinin yeterince sağlıklı ve hijyenik devam etmesi için yeterli önlemin alındığını düşünüyor musunuz?

Öncelikle merhabalar. COVID-19’un Türkiye ve dünya için çok ciddi sağlık tehditleri oluşturduğu kesinlikle doğru. Bu yüzden bizim en önemli görevlerimizden biri söz konusu tehditleri ciddiye almak ve hem hastalarımızı hem de kendimizi korumak adına tüm önlemleri almak.

Saç ekim prosedürleri de bu noktada oldukça yoğun önlemlerin alınmasını gerektiren süreçler olarak öne çıkıyor. Çünkü bizler saç ekim süreci boyunca hastalarımızla yaklaşık 6 saat boyunca aynı odada bulunuyor, aynı havayı soluyoruz. Üstelik çalıştığımız alan kafa bölgesi olduğundan dolayı hastalarımızla oldukça yakın bir mesafede işimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda hastaların endişelerini anladığımı söylemeliyim.

Fakat saç ekimi prosedürlerinde sosyal mesafeden havalandırmaya, düzenli testten maskeye kadar tüm gerekli önlemler alınıyor. Bu yüzden ben bu sürece ‘’Güvenli Saç Ekimi’’ ismini vermeyi uygun görüyorum. İzninizle alınan önlemlerden bazılarını sizlere sıralamak isterim:

Düzenli COVID-19 Testleri

Öncelikle saç ekim kliniğinde çalışan tüm sağlıkçı ekibin ve yardımcı personellerin, saç ekim yaptırmak için gelecek olan hastalarla birlikte son 24 saat içerisinde COVID-19 testi yaptırmış olması bizim kırmızı çizgimiz. COVID-19 testi bize kişinin virüs taşıyıcısı olup olmadığı ile ilgili çok güçlü bir bilgi veriyor. Testi negatif çıkan personel ve hastalar güvenle sürece devam edebiliyorlar. Zaten klinikte tek bir kişinin bile testinin pozitif çıkması durumunda kliniğin tamamı karantina altına alınacak ve en az 14 gün boyunca klinik hizmet vermeyecektir.

Cerrahi Maske Kullanma Zorunluluğu

Güvenli Saç Ekimi programımız hakkında istisnasız şekilde uyduğumuz bir başka kural ise kuşkusuz maskeler. Yüksek koruma kapasitesine sahip olan cerrahi maskeler saç ekim kliniği içerisinde sürekli olarak tüm personellerimiz tarafından kullanılıyor. Prosedür boyunca bu maskeler tüm çalışanlar tarafından da bizzat takılmaya devam ediliyor. Bu sayede ortak hava solumu minimize edilmeye çalışıyor. Maske kullanımının virüslerin yayılması üzerindeki önleyici etkisi hakkında yapılan bilimsel çalışmalar, bize bu konuda çok şey gösterdi. Hastalarımızın ve kendimizin sağlığını korumak için bu konuda son derece hassasız.

Özel Koruyucu Kıyafet Kullanımı

Bizler, saç ekimi yaptırmak güvenli mi?’’ sorusunu soranların endişesini yüksek düzeyde aldığımız önlemlerle yanıtlıyoruz. Kliniğimizdeki personeller tarafından alınan tek önlem maske değil, aynı zamanda yüksek koruma sağlayan özel kıyafetler. Ten temasını neredeyse yüzde yüz oranda engelleyen ve kişinin parmak, el, dirsek yolu ile virüsü ağzına ya da yüzüne bulaştırmasının önüne geçen bu özel kıyafetler ekstra koruma sağlıyor.

Yüzde Yüz Steril ve Hijyenik Bir Ortam

Bizler saç ekimi prosedürlerine başladığımız ilk günden beri sterilize bir ortamı korumaya ve hastalarımız için enfeksiyon oranını en aza indirmeye büyük özen gösteriyorduk. Fakat hastanelerde COVID-19 tedbirleri kapsamında ortamın temiz ve hijyenik kalması için yaptığımız çalışmaları da arttırdık. Özel dezenfektan ürünleri, havalandırma sistemleri ve çok daha fazlası kullanılarak yapılan temizlikler, kliniğimizde virüslerin yaşamasını engellemek için özel olarak tasarlanıyor. Kliniğimizdeki her bir tedavi odası, hastaların girişi ve çıkışından sonra detaylı bir dezenfektan sürecine sokuluyor ve yoğun bir şekilde havalandırılıyor.

Sınırlı Sayıda Hasta Girişi

COVID-19 tedbirlerinin temel mantığını çok iyi biliyoruz. İnsanların bir arada ve birbirleri ile temas halinde olmaları, virüsün milyonlara hatta milyarlara çok daha kolay şekilde yayılmasına sebep olurken pandemiyi sürdürülemez hale getirmektedir. Bu yüzden insan topluluklarını bir araya getirmeden de sosyal yaşamı devam ettirmek şu anda oldukça önemli. Bizler, ‘COVID-19 saç ekimi önlemleri’’ araştırması yapan insanlara gönül rahatlığı ile şunu söylüyoruz: İnsan trafiğini azalttık ve kliniğe aynı anda kabul ettiğimiz hasta sayısını minimize ettik. Bu durum da risk faktörünün ciddi oranda düşmesine sebep oldu.

Güvenli Bir Saç Ekimi İçin Hastalar Ne Yapmalı?

Doğrusu tüm dünyadaki insanlar olarak daha önce deneyimlemediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla hastalar da ne yapmaları gerektiği hakkında yeterince bilgi sahibi olmayabilirler. Buradan hastalara güvenli saç ekimi süreci için hastalara ne öneriyorsunuz? Sizce hastaların bu süreçteki yükümlülükleri nelerdir?

Korona döneminde saç ekimi sürecinin tamamen güvenli olabilmesi için hem kliniğin hem de hastaların ortak çabası gerekiyor elbette. Bu kapsamda saç ekimi yaptırmak isteyen hastaya da gerçekten çok fazla görev düşüyor. Peki, neler yapılmalı? Aklıma gelenleri şu şekilde sıralayabilirim:

COVID-19 Semptomları Gösteren Hastalar

Eğer bir hastanın öksürme, nefes darlığı, kas ağrısı, ateş gibi sağlık problemleri varsa, saç ekim kliniğinden yakın bir tarih için kesinlikle randevu almaması ve bu şikayetlerini klinik ile paylaşması gerekiyor. Aslında bakarsanız bu sadece saç ekimi kliniği ile ilgili bir şey değil. Bu tür şikayetleri olan hastaların mutlaka kendilerini karantina altına almaları ve mümkünse en az on dört gün boyunca kesinlikle dışarı çıkmamaları gerekiyor.

Yakını COVID-19 Semptomu Gösteren Hastalar

Korona döneminde saç ekimi sürecinin gerçekten güvenli olması, hastalar ile saç ekim kliniği arasında karşılıklı güven ve sorumluluk bilincine dayanıyor. Bir hasta, kendisinin yukarıdaki şikayetlerden hiçbirine sahip olmaması durumunda da bazı şeylere dikkat etmeli. Örneğin son on dört gün içerisinde görüştüğü kişilerden biri ya da birkaçında bu şikayetler varsa ya da bu kişilerden biri ya da birkaçına COVID-19 teşhisi konulmuşsa, kişinin yine kendini karantinaya alması gerekiyor. Bu sürecin tamamlanmasından sonraki dönem için kişi bizi arayarak randevu oluşturabilir. Bu tür bir davranış toplum sağlığına karşı maksimum oranda sorumlu olan bir davranış olacaktır.

Saç Ekimi Kliniği Koronavirüs Önlemleri İçin Gereklilikleri Yerine Getirmek

Yukarıdaki iki önemli uyarıyı da dikkate alan bir hasta için sonrası çok kolay. Saç ekimi kliğinde COVID-19 önlemleri nelerdir, bunu takip etmeleri gerekiyor. Bu önlemler ışığında tüm uyarıları dikkate almaları, maske, COVID-19 testi gibi gerekliliklerin tamamını yerine getirmeleri yeterli olacaktır. Tüm bunların herkes tarafından uygulanması yalnızca saç ekim klinikleri için değil, aynı zamanda Türkiye çapında hastalıktan korunulabilmesi için de mükemmel sonuçlar yaratacaktır.

Peki COVID-19 Dönemi Saç Ekim Kliniklerini Nasıl Etkiledi?

Yanıtınız için teşekkür ediyorum. Bu dönemde en çok sorulardan biri de ‘’COVID-19 saç ekim kliniklerini nasıl etkiledi?’’ sorusu. Buna ne diyeceksiniz?

Koronavirüs döneminde uzun süre devam eden yurt dışı ve yurt içi seyahat yasakları da bu dönemde bizi elbette oldukça olumsuz etkiledi. Yalnızca yurt dışındaki hastalarımızdan mahrum kalmadık, aynı zamanda yurt içindeki sokağa çıkma yasakları ve yüksek vaka sayılarından dolayı saç ekimi yaptırmak isteyen hastalarımızın da çekinceleri oluştu. Elbette bütün bunlar, salgını bir an önce atlatmak ve yeniden sağlıklı, normal günlere kavuşabilmek için son derece gerekliydi. Saç ekimi kliniklerinin de hizmet sektöründe ya da sağlık sektöründe bulunan pek çok kurum gibi bu süreçten finansal bakımdan nasibini aldığını söylemem pek de yanlış olmaz.

Bizler halen, bunun finansal sonuçlarını hiçbir şekilde önemsemeksizin, çok az sayıda hasta kabulü yapmaya özen gösteriyoruz. Her hastanın kliniğimizden çıkması ile birlikte belirli bir süre boyunca kliniğin havalandırılması gerekiyor. Bunun için de belirli sürelerde kliniğin boş kalması önemli. Tüm gereklilikleri sağlamak ve hastalarımızı en sağlıklı ve hijyenik saç ekimi sürecine sokmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hastalarımız da bu yüzden bize güveniyor ve sağlıklı bir ortamda yeni saçlarını elde ediyorlar.

COVID Döneminde Saç Ekim Klinikleri Hangi Alanlarda Hizmet Veriyorlar?

Bizlere Covid döneminde saç ekim önlemleri ile ilgili oldukça detaylı bilgi verdiniz, bunun için çok teşekkür ediyoruz. Saç ekimi yaptırmak isteyenlerin son derece merak ettiği bir konu daha var. Covid döneminde saç ekim klinikleri halen tüm alanlarda hizmet vermeye devam ediyorlar mı, yoksa hizmet vermeyi bıraktığınız herhangi bir alan oldu mu?

COVID 19 döneminde yasaklar sebebi ile kliniği açmadığımız günler dışında, kliniğimiz açık iken tüm hizmetlerimizi eksiksiz olarak vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de en iyi saç ekim kliniği araştırması yapanların ilk tercihlerinden biri olmanın da gururunu yaşıyoruz. Bu hizmetlerin bazıları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. FUE Saç Ekimi

2. Saç Ekimi

3. Sakal Ekimi

4. Kaş Ekimi

5. Bıyık Ekimi

6. DHI Saç Ekimi

7. Sapphire FUE Saç Ekimi

8. Tıraşsız Saç Ekimi

9. Saç Tedavisi

Yukarıdaki hizmetlerden yararlanmak isteyenler ve saç ekim sürecini en hijyenik ortamlarda doğru cerrahlar, profesyonel araçlar, modern yöntemlerle tamamlamak isteyenler bizimle iletişime geçebilirler. ‘’Covid 19 döneminde saç ekimi güvenli mi?’’ sorusunu soranların tüm diğer sorularını da cevaplamak ve onlara süreç hakkında detaylı bilgi vermeyi bizzat çok isterim.

Neopital Saç Ekimi Merkezi olarak, Covid 19 döneminin bir an önce sona ermesini, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyanın bu salgından bir an önce kurtulmasını ve normale dönmeyi temenni ederim.

Covid tedbirleri ile ilgili ve diğer konular ile ilgili detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir, sağlık danışmanlarımızdan bilgi edinebilirsiniz.

www.neopital.com