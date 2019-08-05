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  3. Rüzgar hayatı felç etti... Bir okulun çatısı uçtu!

Rüzgar hayatı felç etti... Bir okulun çatısı uçtu!

Rüzgar hayatı felç etti... Bir okulun çatısı uçtu!

Ordu'nun Akkuş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin ve bir okulun çatısı uçtu.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi. 

Şiddetli rüzgarın yaklaşık bir saat sürdüğünü belirten Demirci, "Şiddetli rüzgar nedeniyle Seferli Mahallemizdeki bir ortaokulun çatısı tamamen uçtu. Bunun yanı sıra Seferli Mahallesi'nde 7, Alan Mahallesi'nde 6, Kuşçulu Mahallesi'nde 3 ve Orta Bölme Mahallesi'nde 1 olmak üzere 17 evin çatısı uçarak zarar gördü." diye konuştu.  

Demirci, ilçede bir otomobilin de çatı düşmesi sonucu ağır hasar gördüğünü kaydetti.  

Zararların karşılanması için çalışmaların hızlıca başladığını aktaran Demirci, vatandaşların oluşabilecek yeni afetlere karşı önlem almasını istedi. 

(AA)

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