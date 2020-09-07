Rüyada yemek yemek ne anlama gelir? Rüyada yemek görmek ne demek?
Rüyada yemek yemenin ne anlama geldiği ilgi görüyor. Sabah uyanır uyanmaz rüya tabirlerinden ve internet siteleri üzerinden rüyada yemek yemenin ne anlama geleceği sorgulanıyor. Genel olarak bu rüya bolluk ve bereketi temsil eder.
Rüya aleminde görülen çeşitli nesneler veya figürler vatandaşların merak ettiği ve sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Rüyada yemek yemenin birçok anlama riayet ettiğini alimler tarafından vurgulanıyor. Genel olarak rüyada yemek yemek bolluk veya bereketin temsil ediyor.
RÜYADA YEMEK YEMEK NE ANLAMA GELİR?
Alimlere göre yemek eğer lezzetli ise para, mal, huzur, müjde gibi güzel anlamlara; lezzetsiz ise hayırlı olmayan anlamlara gelmektedir. Özellikle hafif ve sindirilmesi kolay yemekler yeniyorsa hızla gelen bol kazanca ve berekete işarettir. Rüyada yenilen yemekler, tatlarına göre farklı anlamlarda yorumlanmaktadır.
RÜYADA ALTIN VEYA GÜMÜŞ KAPLARDA YEMEK
Bu tür rüya haram lokmaya işaret etmektedir.
RÜYADA BİR KİMSEYLE YEMEK YEMEK
Rüyada bir kimseyle yemek yemek o kimseden kazancınız olacağına işarettir.
RÜYADA KALABALIK KARŞISINDA YEMEK YEMEK
Şöhret ve ün kazanma manasına gelir.
RÜYADA SAĞ ELLE YEMEK
Peygamberin sünnetine uyulduğuna riayet eder.
RÜYADA SOL ELLE YEMEK YEMEK
Rüyada sol elle yenilen yemek ise düşman tarafından kandırıldığına ve dostuna zarar vereceğine işarettir.
RÜYADA ZİYAFET YEMEĞİ GÖRMEK
Böyle bir rüya gören kişi sıkıntı ve üzüntü getirecek gelişmeye işarettir.
RÜYADA ÇOK SICAK YEMEK
Aşırı sıcak olan yemekler yemesi güç olduğu için bereketsizlik olarak yorumlanır. Aynı şekilde çok sert ve çok acı yiyecekler de benzer yoruma sahiptir.
RÜYADA YEMEK PİŞİRMEK
Rüya da yemek pişirmek alimler tarafından zengin olmaya işarettir.
RÜYADA KENDİ ETİNİ YEMEK
Birikimin elden çıkacağına ve zarara işarettir.
RÜYADA DÜĞÜN YEMEĞİNE DAVET EDİLMEK
Pişman olunacak bir duruma işaret etmektedir.