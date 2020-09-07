Rüyada yemek yemek ne anlama gelir? Rüyada yemek görmek ne demek?

Rüya aleminde görülen çeşitli nesneler veya figürler vatandaşların merak ettiği ve sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Rüyada yemek yemenin birçok anlama riayet ettiğini alimler tarafından vurgulanıyor. Genel olarak rüyada yemek yemek bolluk veya bereketin temsil ediyor.

RÜYADA YEMEK YEMEK NE ANLAMA GELİR?

Alimlere göre yemek eğer lezzetli ise para, mal, huzur, müjde gibi güzel anlamlara; lezzetsiz ise hayırlı olmayan anlamlara gelmektedir. Özellikle hafif ve sindirilmesi kolay yemekler yeniyorsa hızla gelen bol kazanca ve berekete işarettir. Rüyada yenilen yemekler, tatlarına göre farklı anlamlarda yorumlanmaktadır.

RÜYADA ALTIN VEYA GÜMÜŞ KAPLARDA YEMEK

Bu tür rüya haram lokmaya işaret etmektedir.

RÜYADA BİR KİMSEYLE YEMEK YEMEK

Rüyada bir kimseyle yemek yemek o kimseden kazancınız olacağına işarettir.

RÜYADA KALABALIK KARŞISINDA YEMEK YEMEK

Şöhret ve ün kazanma manasına gelir.

RÜYADA SAĞ ELLE YEMEK

Peygamberin sünnetine uyulduğuna riayet eder.

RÜYADA SOL ELLE YEMEK YEMEK

Rüyada sol elle yenilen yemek ise düşman tarafından kandırıldığına ve dostuna zarar vereceğine işarettir.

RÜYADA ZİYAFET YEMEĞİ GÖRMEK

Böyle bir rüya gören kişi sıkıntı ve üzüntü getirecek gelişmeye işarettir.

RÜYADA ÇOK SICAK YEMEK

Aşırı sıcak olan yemekler yemesi güç olduğu için bereketsizlik olarak yorumlanır. Aynı şekilde çok sert ve çok acı yiyecekler de benzer yoruma sahiptir.

RÜYADA YEMEK PİŞİRMEK

Rüya da yemek pişirmek alimler tarafından zengin olmaya işarettir.

RÜYADA KENDİ ETİNİ YEMEK

Birikimin elden çıkacağına ve zarara işarettir.

RÜYADA DÜĞÜN YEMEĞİNE DAVET EDİLMEK

Pişman olunacak bir duruma işaret etmektedir.