Rus yankesiciler taksi kamerasına yakalandı! 200 bin lirayı böyle paylaştılar
İstanbul'da 6 Mayıs'ta Laleli Metro İstasyonu'nda bekleyen Abdülkerim A.'nın (33) çantasındaki 200 bin lira, yabancı uyruklu 2 yankesici tarafından çalındı.
Taksiye binen failler, para balyalarını kendi çantalarına aktarırken araç kamerasınca görüntülendi. Yüz tarama sisteminden eşkalleri belirlenen Rus uyruklu Denis P. (40), 11 Mayıs’ta Aksaray Metro İstasyonu’nda yakalandı. Denis P. tutuklanarak, suç ortağı aranıyor.
İHA