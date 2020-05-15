Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9299
  • 7,4932
  • 385.721
  • 99193
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Rus yankesiciler taksi kamerasına yakalandı! 200 bin lirayı böyle paylaştılar

Rus yankesiciler taksi kamerasına yakalandı! 200 bin lirayı böyle paylaştılar

Rus yankesiciler taksi kamerasına yakalandı! 200 bin lirayı böyle paylaştılar

İstanbul'da 6 Mayıs'ta Laleli Metro İstasyonu'nda bekleyen Abdülkerim A.'nın (33) çantasındaki 200 bin lira, yabancı uyruklu 2 yankesici tarafından çalındı.

Taksiye binen failler, para balyalarını kendi çantalarına aktarırken araç kamerasınca görüntülendi. Yüz tarama sisteminden eşkalleri belirlenen Rus uyruklu Denis P. (40), 11 Mayıs’ta Aksaray Metro İstasyonu’nda yakalandı. Denis P. tutuklanarak, suç ortağı aranıyor. 

İHA


Teröristlerin kullandığı 8 katlı sığınak imha edildi

Teröristlerin kullandığı 8 katlı sığınak imha edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Nemrut Dağı eteğinde geleneksel yöntemlerle taş çıkarıyorlar

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları