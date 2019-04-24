Rus uyruklu Türk vatandaşı kadının, tartıştığı erkeği bıçakladığı iddiası

Edinilen bilgiye göre olay saat 11.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Boğaçay Caddesi üzerindeki bir sitenin 6. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre akşam bir araya gelen Türk vatandaşı S.S, ile arkadaşı Rus uyruklu Türk vatandaşı L.Y, (45) birlikte bir süre alkol aldı. İkilinin arasında gecenin ilerleyen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Komşuların ihbarıyla polisin de geldiği evde tartışma sabaha kadar sürdü. Bu sabah da devam eden tartışma sonucu S.S'nin, sağ bacağının diz üstünden yaralandığı ihbarı üzerine yeniden eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bacağı kanlar içinde olan S.S, ambulansla aynı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ise L.Y’nin kapıyı açması için bir süre bekledi. Kapıyı açan kadın gözaltına alındı. Evde inceme yapan polis, bıçağın da olay sonrası yıkandığını ve kapının önüne atıldığını belirledi.

Suçlamaları reddeden L.Y,ise "Sabah kahvaltı yaptığımız sırada elimden düşen bıçak, sağ dizine saplandı" şeklinde ifade verdi. Evden polis tarafından alınan kadın polis merkezine götürüldü.

Yaşananlara şahit olan Nilgün Ozan, "Sabaha kadar çığlık vardı, felaketti. Zannettim kadın aşağı atılacak. Tartışma bayağı bir sürdü. Bugün de sabah saat 10.30 gibi bağrışmalar başladı" dedi.

İHA