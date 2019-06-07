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07 Haziran 2019 Cuma 10:29 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 10:29

Rus turist, plajda kalp krizinden hayatını kaybetti

Rus turist, plajda kalp krizinden hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus Vladimir Braannmna (70), plajda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Rusya'dan eşiyle Alanya'ya tatile gelen Vladimir Braannmna, dün öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde konakladığı otelin plajına gitti. Bir süre yüzen Vladimir Braannmna, plajda güneşlenirken aniden fenalaştı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Vladimir Braannmna, kurtarılamadı. 

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Braannmna'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

(DHA)

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