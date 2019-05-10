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Rus gezgin Büyük Okyanusu kürekle geçti

Rus gezgin Büyük Okyanusu kürekle geçti

Rus gezgin Fyodor Konyuhov, Büyük Okyanus’un Yeni Zelanda ile Şili arasındaki kısmını deniz küreği teknesiyle geçti

Rus gezgin Fyodor Konyuhov, Büyük Okyanus’un güney kısmını deniz küreği teknesiyle geçen ilk kürekçi oldu.

Uluslararası Okyanus Küreği Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, Konyuhov, Yeni Zelanda ile Şili arasındaki 27 bin kilometrelik mesafeyi,“Aras” adlı deniz küreği teknesiyle, 154 gün 13 saat 37 dakikada geçmeyi başardı.

Yolculuğuna geçen yıl aralık ayında Yeni Zelanda’nın Dunedin şehrinden başlayan Konyuhov, bugün Şili'deki Horn Burnu kıyısına ulaştı. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Konyuhov’u tebrik ederek, milyonlarca insanın okyanustaki zorluklarla mücadele eden Konyuhov'un cesaretine hayran kaldığını ifade etti.

Konyuhov, daha önce, dünyayı 11 gün 4 saat 20 dakikada balonla turlayarak bu alanda dünya rekoruna imza atmıştı.

(AA)

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