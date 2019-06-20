Romanya asıllı Mariana Müslüman oldu

Yalova'da yaşayan Romanya asıllı Mariana Kurt, Yalova Müftülüğü´nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Kur´an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Yalova Müftüsü Yardımcısı Halil Eriş tarafından İslamiyet hakkında Mariana Kurt´a bilgiler verildi. Eriş, "Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa´dır. Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur´an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin bütününe şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslâm´a girmek; Allah´a, Muhammed Mustafa'nın Allah´ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı `Kelime-i Şehadet´ ile dile getiririz. Şimdi sizin Kelime-i Şehadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz" dedi.

Kelime-i Şehadet getirerek müslüman olan Mariana Kurt, adını Meryem olarak değiştirdi.

Yalova Müftüsü Yardımcısı Halil Eriş, Meryem´i İslamiyeti seçtiğinden dolayı tebrik ederek, ihtida belgesini verdi. Eriş, Kurt'a Kur´an-ı Kerim hediye etti.

(DHA)