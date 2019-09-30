Romalılar, 1800 yıl önce depreme karşı teknikler kullanmış

Milattan önce 2'nci yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan Hierapolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, İtalya'nın Lecce kentindeki Del Salento Üniversitesi tarafından 1957 yılından bu yana yapılıyor. Hierapolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Grazia Semeraro yönetiminde 60 kişilik ekip, antik kenti gün yüzüne çıkarıyor. Kazı çalışmalarında, Apollon Kutsal Alanı içindeki anıtsal çeşme bölgesinde gün yüzüne çıkarılan tarihi eserler, ayağa kaldırılıyor. Restorasyon çalışmaları ise konularında uzman kişiler tarafından yapılıyor. Kutsal çeşmede yapılan kazı çalışmalarında, 1800 yıl önce dönemin mühendislerinin, depremden korunmak ve etkisini azaltmak için yapılarda mimarı teknikler kullanarak kemerler yaptıkları belirlendi.



Hierapolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Grazia Semeraro, dönemin Romalı mühendislerinin kutsal alanda fay hatları üzerindeki yapıları depremden korumak için kemerler yaptıklarını belirterek, "Kutsal çeşme alanındaki kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. Gün yüzüne çıkardığımız taşları, tek tek restore edip yerlerine koyuyoruz. 1800 yıl önce Romalı mühendisler, fay hattı üzerine yaptıkları yapıları depremden korumak için kendi tekniklerine göre depremin etkisini azaltmak kemerli şekilde inşa etmişler. Bu nedenle bazı bölümler günümüze dek ayakta kalmış" dedi.

DHA