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  3. Rize'nin Hemşin ilçesinde yaşanan afetin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Rize'nin Hemşin ilçesinde yaşanan afetin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Rize'nin Hemşin ilçesinde yaşanan afetin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini gösteren şiddetli yağış Rize’nin Hemşin ilçesinde dün akşam saatlerine doğru 1 evin yıkılmasına, 24 daireli bir apartmanın da istinat duvarının çökmesine neden oldu.

Şiddetli yağmur nedeniyle ilçeye bağlı birçok mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde bulunan toplu konut sitelerinin istinat duvarının çökmesi sonucu, 24 daireli bir apartmanın 1. katını su ve balçık basması nedeniyle tahliye edildi.

İlçenin Yaltkaya köyünde ise şiddetli yağmurdan ötürü 85 yaşındaki Mecit Alparslan ve oğlu Önder Miktat Alparslan’ın içerisinde bulunduğu ev yıkıldı. Oğlunun Miktat Alparslan’ın çabaları sonucu enkaz altından çıkartılan Mecit Alparslan Pazar ilçesi Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mecit Alparslan’ın vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan afetle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar “Sabah olunca afetin gerçek fotoğrafını görmeye başladık. Özellikle merkezde TOKİ’nin olduğu bölgede heyelanı görünce şükrediyoruz. 24 daire var hepsi dolu. Orada bir can kaybı olamaması tek tesellimiz. Hasarımız var ama canımız sağ. Onlar yerini doldurur. Diğer mahalle ve köy yollarımız kapalı, tespitlerimizi yapıyoruz ve birazdan müdahaleye başlıyoruz. İnşallah en yakın zamanda afetin yaralarını sarıp, devletin gücü ile eski haline dönüştüreceğiz. Tüm ekiplerimizle beraber sabaha kadar zaten burada nöbetteydik. Yeniden tüm ekiplerimiz iş başında. Yoğun bir çalışmayla afetin yaralarını sarıp vatandaşımızı eski hayatına döndüreceğiz” şeklinde konuştu.

İHA

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