Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Rize'de iki kamyonet çarpıştı

Rize'de iki kamyonet çarpıştı

Rize'de iki kamyonet çarpıştı

Rize'de, iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi´nde meydana geldi. Artvin'den Rize yönüne giden Osman Yılmaz'ın kullandığı 53 DG 393 plakalı komyonet, aynı yönde ilerleyen Mehmet Ay'ın kullandığı 53 AF 948 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Osman Yılmaz ile beraberinde bulunan Hasan Kandemir, kamyonette sıkıştı. Mehmet Ay ise hafif şekilde yaralandı. 

Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları kamyonetten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü Osman Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen'in son halini görenler tanıyamıyor!
Kaldığı otelin geceliği 10 bin TL
Oğlunu dövdüğü için Taha Tatlıcı'yı bıçakladığını söyleyen Günay Musayeva ağız değiştirdi
Murat Arkın'dan o paylaşımlara sert tepki!
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Kolon kanseri belirtileri nelerdir? <br> Dışkılama alışkanlığının değişimi bize neyi gösterir? <b

Kolon Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir? | Doç. Dr. Erdal Polat

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İnci kefalinin müthiş yolculuğu