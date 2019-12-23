Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,927
  • 6,5766
  • 282.553
  • 111646
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Refüjü aşan otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

Refüjü aşan otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

Refüjü aşan otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak köprü girişinden dereye uçtu. Sürücüsünün 195 promil alkollü çıktığı kazada yaralanan üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza gece saat 02.00 sıralarında Ereğli-Alaplı arası karayolunun Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ereğli istikametinden Alaplı İstikametine giden Ö.D. idaresindeki 67 UF 309 plakalı otomobil Potbaşı Sokak mevkisine geldiğinde virajı alamayarak önce karşı şeride geçti arından da Gülüç Köprüsü yanında elektrik direklerinide devirerek dereye kenarına uçtu.

Kaza sürücü Ö.D. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.K. ve O.D. yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları dere kenarından çıkartarak ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi. Kaza yapan otomobil kullanılamaz hale gelirken, elektrik kurumu ekipleri kopan enerji hatları nedeniyle olay yerine gelerek önlem aldı. Kaza yapan otomobil ise vinç yardımı ile dere kenarından alınarak çekici ile otoparka kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün 195 promil alkollü çıktığı öğrenilirken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

İHA


Işın Karaca yeni bir aşka yelken açtı
'Defne'nin sesi yok'
'Bu saatten sonra anca kefen giyerim'
O şimdi asker
'Meryem için oyuncu olurum'
<p>Olay, Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi´nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan

Şaha Kalkan Motosiklet Ortalığı Birbirine Kattı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

MTV 2020 oranları nedir? İşte yeni MTV oranları listesi

Derbiyi en iyi anlatan 10 kare