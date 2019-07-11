Rapor yazmayan aile hekimini darp etti

Olay, saat 12.30 sıralarında, Bayraklı 20 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından sabıkası olan ve denetimli serbestlik kapsamında bulunan Birkan Y., sağlık ocağına gidip, Dr. Mahide Agara'dan kendisine rapor yazmasını istedi. Dr. Agara da bunun mümkün olmadığını söyledi. Birkan Y.'nin tehditler savurması üzerine Dr. Agara, aynı sağlık merkezinde çalışan Dr. Alper Durmuş Sönmez'den yardım istedi.

Sönmez'den de aynı cevabı alan Birkan Y., bilgisayarın klavyesini yerinden sökerek Agara'ya fırlattı. Hemen ardından odada bulunan Sönmez'e yumruk attı. Bu sırada, bir kadın hasta doktorlarla saldırganın arasına girip, daha fazla darbedilmelerini önledi. Kalp hastası olan ve kalbinde pil bulunan Dr. Sönmez fenalaştı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinde ritim bozukluğu tespit edilen Sönmez, meslektaşlarının müdahalesiyle kendine geldi.

'KADIN HASTA KENDİSİNİ SİPER ETTİ'

Olay anını anlatan Sönmez, "Mahide Hanım benden yardım isteyince, yanına gittim. Odaya girince 'Sizi şikayet edeceğim' dedi ve ona Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattı Alo 184'ü arattık. 184'le konuşmasında bile tehditlerini sürdürdü. 'Burayı mahvedeceğim, buradaki çalışanlar için çok kötü olacak' şeklinde sözler sarf etti. Bunun üzerine ben bir ara odama geçtim ve polisi aradım. Daha sonra tekrar Mahide Hanım'ın odasına geçtim. Raporu alamayacağını anladıktan sonra bize saldırdı. Bir kadın hasta kendisini siper edip, daha fazla dayak yememizi önledi" dedi.

Olayın ardından sağlık ocağına gelen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Birkan Y.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Birkan Y.'nin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İki hakim de Birkan Y.'den şikayetçi oldu.

DHA