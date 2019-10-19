Rapor tamamlandı: Akand tedirgin, Aksu çok rahat

Prof. Dr. Erol Belgin’in hazırladığı raporda Akand’ın diğer sanığa göre daha tedirgin ve gergin olduğu; sakal ve bıyığının dudaklarını kapatması nedeniyle ne dediğinin anlaşılamadığı belirtildi. Aksu içinse şu tespit yapıldı: “Beden dilinin rahat ve sakin olduğu, telefonla ilgilendiği ve iki defa hasarlı olarak görülen sağ el orta parmağını gösterdiği gözlenmiştir.”