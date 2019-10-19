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  3. Rapor tamamlandı: Akand tedirgin, Aksu çok rahat

Rapor tamamlandı: Akand tedirgin, Aksu çok rahat

Rapor tamamlandı: Akand tedirgin, Aksu çok rahat

Ankara’da 29 Mayıs 2018 gecesi bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşen üniversiteli Şule Çet’in (23) ölümüyle ilgili tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın asansör önündeki görüntülerine ilişkin dudak okuma raporu dosyaya girdi.

Prof. Dr. Erol Belgin’in hazırladığı raporda Akand’ın diğer sanığa göre daha tedirgin ve gergin olduğu; sakal ve bıyığının dudaklarını kapatması nedeniyle ne dediğinin anlaşılamadığı belirtildi. Aksu içinse şu tespit yapıldı: “Beden dilinin rahat ve sakin olduğu, telefonla ilgilendiği ve iki defa hasarlı olarak görülen sağ el orta parmağını gösterdiği gözlenmiştir.”

 

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