Ramazan'ın son 10 günü hangi ibadetler yapılmalı? Çekilecek tespihler nelerdir? İşte okunacak dualar!

Ramazan'ın son 10 gününde yapılması gereken ibadetler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Mübarek ve kutsal Ramazan ayında tutulan oruçların yanında yapılan ibadetlerin sayısız fazileti bulunmaktadır. Peki, Ramazan'ın son 10 günü hangi ibadetler yapılmalı? Çekilecek tespihler nelerdir? Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfi için bin sevap yazılmaktadır. Haberimizin içerisinden Ramazan'ın son 10 günü yapılması gereken ibadetlere ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN'IN SON 10 GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

- Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır

- Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

- Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

- Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.

Son 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm'dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

RAMAZANDA SON 10 GÜN OKUNACAK DUA

Son On (10) gün:

"Yâ 'atîka'r- rikâb"

Türkçe Anlamı: Ey kullarını a'zad eden Yüce Allâh'ım!

1. Bu dua günde en az yüz (100) defa okunmalıdır.

2. Ramazan-ı Şerif'in herhangi bir gecesi Fetih suresi okunursa, o sene içindeki kötülük, bela ve musibetlerden bi-izni'llâhi te'âlâ muhafaza olunur.

3. Ramazan-ı Şerif'in yirmi üçüncü (23.) gecesi Ankebut Suresi ve Rûm Suresi okunur.

4. Ramazan-ı Şerif'in herhangi bir gününde 363 (üç yüz altmış üç) İhlas Suresi okunur.

DUA-İ ARŞ

(Ramazan ayının evvelinde veya ortasında veya ahirinde üç kere okunacak.)

Bi'smi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm

"Allâhu rabbun ahadun samedun ferdun li'l-'âlemîne, nebîyyinâ Muhammedin erselehu mübeşşiran. li'l-kâfirîne münzirûne münziran mine'n-nâri ve münziran nebîyyinâ Muhammedun ahadun, hâmidun ve kâsimun ve şâhidun li'l-mü'minîne ve kâimun nebîyyinâ Muhammedun ve hüve nebîyyü'l- Mustafâ salla'llâhu te'âlâ 'aleyhi ve sellem. Ve'l-imâmu'l-murtezâ, ve'r-resûlü'l- müctebâ, nebîyyinâ Muhammedun hüve'r-resûlü'l-murselü, sâhibu'l-kitâbi, münzirun ve'l-kitâbu'l-mecdü, nebîyyinâ Muhammedun sâhibu'l-livâ'i ve'l-minberi ve'l-burâki'l- ezheri ve'r-rızâ'i ve'l-kevseri nebîyyinâ Muhammedun ve zeynü'l-cinâni Ahmedun, 'abdun mutî'un, 'âdilun, 'abdun, cevâdun, nâfi'un, li'l- müşrikîne kâilun, nebîyyinâ Muhammedun ve şefî'unâ Muhammedun ve resûlünâ Muhammedun fahrun lenâ Muhammedun hayrun li'l-'âlemîne şefî'un li'l-müznibîne ve'l-mücrimîne, nebîyyinâ Muhammedun ihtârahu ve erselehu fî halkıhî şerrefehu, yuhibbuhu nebîyyinâ Muhammedun salla'llâhu 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma'îne bi-rahmetike yâ erhame'r- râhimîn."